Festnahme in Köln-Nippes : 41-Jähriger soll nach Streit 36-jährige Frau getötet haben

Festnahme in Köln-Nippes

Köln Am Ostermontag hat die Polizei Köln einen 41-Jährigen in seiner Wohnung im Kölner Stadtteil Nippes festgenommen. Er soll nach einem Streit eine 36-jährige Frau getötet haben.

Am Ostermontagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurde die Polizei Köln von Anwohnern der Mauenheimer Straße in Köln-Nippes alarmiert. Der Grund war laut Polizeiangaben ein Streit in einer benachbarten Wohnung.