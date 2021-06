Gefährlicher Ausflug auf der A4 : Polizei rettet Entenküken von der Autobahn

Die drei geretteten „Abenteurer“ wurden von den Beamten in Sicherheit gebracht. Foto: Polizei Köln

Köln Drei abenteuerlustige Entenküken verirrten sich am Samstag bei ihrem Wochenendausflug auf die A4 und mussten mit Hilfe der Polizei aus ihrer misslichen Lage gerettet werden. Um die Sicherheit der Küken zu gewährleisten, stoppten die Beamten sogar den Verkehr.

Ein Streifenteam der Autobahnpolizei Köln hat am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der A4 bei Bensberg drei Entenküken von der Fahrbahn gerettet. Die verängstigten Ausflügler stolperten laut Aussage der Beamten bei ihrem gefährlichen Abenteuer orientierungslos über den Asphalt. Das eintreffende Streifenwagenteam sperrte kurzerhand die Autobahn in Richtung Olpe, um die Tiere in Sicherheit zu bringen.