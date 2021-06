A542 bei Leverkusen : Polizei rettet sieben Entenküken von der Autobahn

Nachdem am Freitag eine Entenmutter auf der A542 bei Leverkusen überfahren worden ist, sind ihre Küken auf dem Grünstreifen umhergeirrt. Ein Zeuge informierte die Polizei, die Einsatzkräfte konnten die Tiere retten.

Die Polizei hat am Freitag sieben verwaiste Entenküken von der Autobahn 542 gerettet. Ein Zeuge habe die Entenküken in der Nähe der Anschlussstelle Leverkusen-Hitdorf auf der Autobahn entdeckt und die Einsatzkräfte verständigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Beim Eintreffen der Beamten seien die Entenmutter und ein Küken bereits überfahren worden, die übrigen sieben Küken seien auf einem Grünstreifen umhergeirrt. Die Tiere wurden von einer Düsseldorfer Wildvogelstation aufgenommen. „Happy Ent“, titelte die Polizei als Anspielung auf die tierische Rettungsaktion in einer Mitteilung.