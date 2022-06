Mögliche Kontakte nach Köln : 13-Jähriger aus Gelsenkirchen wird vermisst

Gelsenkirchen/Köln Ein 13-Jähriger aus Gelsenkirchen wird seit dem 22. Juni vermisst. Die Polizei hofft auf Zeugen, die den Jungen seitdem gesehen haben. Er soll auch Kontakte in den Städten Köln, Essen und Dorsten haben.

Ein 13-Jähriger aus Gelsenkirchen ist zuletzt am Mittwoch, 22. Juni, gesehen worden, nachdem er gegen 8 Uhr morgens sein Zuhause in der Neidenburger Straße im Ortsteil Buer verlassen hatte. Die alarmierte Polizei konnte den Jungen bisher nicht auffinden und wendet sich nun an die Bevölkerung, in der Hoffnung auf Zeugen, die den 13-Jährigen möglicherweise gesehen haben. Laut Polizei könnte er auch bestehende Kontakte in den Städten Köln, Essen und Dorsten aufgesucht haben.