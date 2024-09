Köln: Scherben und Kleidungstücke liegen vor einem Geschäft in der Ehrenstraße in Köln. Am frühen Mittwochmorgen hatte es in der Kölner Innenstadt erneut eine Explosion gegeben. Wie die Polizei berichtet, war es gegen 5.00 Uhr zu einer Detonation an einem Bekleidungsgeschäft in der Ehrenstraßegekommen .

Foto: dpa/Henning Kaiser