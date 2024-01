Einsatz am Flughafen Köln/Bonn Festnahme zweier Männer nach Tritten und Schlägen gegen Handydieb

Am frühen Mittwochmorgen kurz nach 1.30 Uhr hat die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn zwei alkoholisierte tatverdächtige Männer (28, 53) festgenommen. Sie sollen zuvor laut Polizeiangaben einen 57-jährigen Mann verfolgt und dann im Eingangsbereich des Terminals 1 mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Der 57-Jährige musste wegen seiner erlittenen Verletzungen stationär in einer Klinik untergebracht werden.