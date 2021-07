Polizeieinsatz in Köln : Polizei spürt Autodieb über Handy-Ortung des Inhabers auf

Köln Am Donnerstagabend konnte die Kölner Polizei einen 20-jährigen mutmaßlichen Autodieb während der Tat aufspüren und festnehmen. Eine entscheidende Rolle spielte das Handy des Autobesitzers.

Gegen 20.30 Uhr am Donnerstagabend bemerkte ein 34-Jähriger in Köln den Diebstahl seines Opel Astras. Er hatte das Auto zuvor in einer privaten Tiefgarage in der Limburger Straße im Belgischen Viertel abgestellt. Weil er neben dem Autoschlüssel auch sein Handy im Wagen vergessen hatte, konnte er mit Hilfe einer Ortungs-App über seinen Laptop der alarmierten Polizei mitteilen, wo sich der Astra aktuell befindet.