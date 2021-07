Polizeieinsatz in Köln : 28-Jähriger erleidet schwere Kopfverletzungen bei Streit mit Jugendlichen

Symbolbild. Foto: picture alliance / Karl-Josef Hi/Karl-Josef Hildenbrand

Köln Ein 28-Jähriger wurde in Köln am frühen Samstagmorgen von sechs Teenagern zusammengeschlagen und schwer verletzt. Vier der sechs Tatverdächtigen konnte die Kölner Polizei noch in der Nacht stellen. Die zwei Flüchtigen sind der Polizei namentlich bekannt.



Am frühen Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr ist ein 28-Jähriger in der Kölner Innenstadt von sechs jungen Männern zwischen 14 und 19 Jahren zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. In der Unterführung einer Bankfiliale am Mauritiuswall geriet er laut Angaben der Polizei Köln mit den jungen Männern aus noch nicht geklärten Gründen in Streit.

Die jungen Männer schubsten nach Zeugenaussagen den 28-Jährigen zunächst eine Treppe hinunter. Anschließend schlugen und traten sie auf ihn ein. Der 28-Jährige erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

Die alarmierte Polizei konnte noch in der Nacht vier der Tatverdächtigen stellen und brachte sie anschließend bei den Erziehungsberechtigen oder im Jugendheim unter. Nach den zwei flüchtigen Tatverdächtigen wird laut Polizeiangaben noch gesucht. Die Namen sind der Polizei bekannt. Alle sechs verdächtigen Jugendlichen und jungen Männer müssen sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

(ga)