Polizeieinsatz in Wiehl : 41-Jähriger randaliert mit Bagger auf Neubau-Grundstück

Wiehl Ein 41-Jähriger hat auf einem Neubaugrundstück in Wiehl einen dort abgestellten Bagger gestartet. Mit dem Fahrzeug randalierte er, bis es Feuer fing - und ein Nachbar schließlich die Polizei rief.

Mit einem Bagger hat ein Mann in Wiehl (NRW) auf einem Neubaugrundstück so lange randaliert, bis das Gefährt in Brand geriet. Ein Nachbar hatte am Freitagabend die Polizei alarmiert, als er sah, wie der Mann bei lauter Musik mit dem Bagger gegen die Fassade des Rohbaus und Bäume fuhr. Dann rutschte der Bagger auf einem Hang ab, überschlug sich und fing Feuer, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte.