Nach Einbruch in Kölner Kita Polizeihund erschnüffelt 27-Jährigen auf einem Baum

Köln-Neubrück · In der Nacht zu Sonntag ist ein Mann in eine Kindertagesstätte in Köln eingebrochen. Polizeihündin „Mayla“ gelang es, den Tatverdächtigen mittels ihrer empfindlichen Nase aufzuspüren.

12.08.2024 , 14:36 Uhr

Polizeihund Mayla musste in der Nacht zu Sonntag zu einem Polizeieinsatz angefordert werden. Foto: Polizei Köln





Von Judith Lea Reuber