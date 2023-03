Polizeieinsatz in Köln : Miss Moneypenny erschnüffelt Einbrecher in einer versteckten Nische

Der Spürhund mit dem Namen „Miss Moneypenny“ fand den mutmaßlichen Einbrecher. Foto: Polizei Köln

Köln Mit der feinen Nase eines Polizeihundes hatte ein mutmaßlicher Einbrecher in Köln nicht gerechnet. Er wurde von Miss Moneypenny in seinem Versteck entdeckt, in dem er sich hingekauert hatte.



Die Polizeibeamten in Köln-Vingst haben einen mutmaßlichen Einbrecher dank der Hilfe ihres Spürhundes vorläufig festnehmen können. Die 2,5-jährige belgische Schäferhündin hatte den Verdächtigen in einem Mehrfamilienhaus an der Würzburger Straße erschnüffelt. Dort hatte sich der 42-Jährige in einer Nische im obersten Stock des Treppenhauses versteckt.

Zuvor hatte eine Mieterin den Mann dabei ertappt, wie er einen aufgebrochenen Kellerverschlag durchwühlt hatte.

Die Beamten hatten das Haus zunächst im Keller durchforstet, der Hund wurde letztlich unter dem Dach fündig. Der wohnungslose Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Kalk gefahren. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden, teilte ein Sprecher der Polizei Köln am Mittwoch mit. Hintergrund hierfür ist, dass der 42-Jährige bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten sein soll.

(ga)