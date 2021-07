Mit Eisenstange bedroht : Polizist gibt in Köln Warnschüsse ab

Polizist gibt in Köln Warnschüsse ab

Köln Ein Polizist hat in Köln Warnschüsse abgegeben, nachdem er mit einer Eisenstange bedroht wurde. Verletzt wurde niemand.

Ein Polizist hat bei einem Einsatz in Köln Warnschüsse in die Luft abgegeben. Zuvor seien die Beamten mit einer Eisenstange bedroht worden, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei bei dem Einsatz am Mittwochmittag niemand.