In Postfiliale in Köln eingebrochen : Polizei fahndet mit Bildern nach vier mutmaßlichen Einbrechern

In Postfiliale in Köln eingebrochen

Nach einem Einbruch in eine Postfiliale sucht die Polizei nach den Tatverdächtigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Köln Im Juli vergangenen Jahres wurde in eine Postfiliale in Köln eingebrochen. Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach vier mutmaßlichen Tätern.

In der Nacht zu Donnerstag, 23. Juli 2020, sind bislang Unbekannte in eine Postfiliale auf der Olpener Straße in Köln-Höhenberg eingebrochen. Wie die Polizei nun mitteilte, sollen sich vier Männer durch ein Fenster Zugang zu dem Gebäude verschafft und versucht haben, einen Geldautomaten aufzubrechen. Dabei sollen sie „professionelles Werkzeug“ verwendet haben.