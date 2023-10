Beide Seiten treffen auf Heumarkt aufeinander Pro-israelisches Bündnis reagiert mit Kundgebung auf pro-palästinensische Demo

In ihrer Pressemitteilung äußerte sich die DIG zu der Entscheidung des Gerichts verständnislos und begründete dies mit einer in arabischer Sprache auf der Facebook-Seite der Palästinensischen Gemeinde Deutschland veröffentlichten Solidaritätsbekundung mit dem Angriffskrieg der Hamas. Nach der von der DIG bereitgestellten Übersetzung des Posts, den auch die Palästinensische Gemeinde Bonn auf Facebook teilte, bekunde der Veranstalter seinen „Stolz auf diese harten palästinensischen Kämpfer“ sowie „uneingeschränkte Solidarität“ mit dem palästinensischen Volk, „das nicht aufhört, Märtyrer hervorzubringen.“ „Damit billigt nach unserer Auffassung die Palästinensische Gemeinde Bonn das Pogrom, das die Hamas losgetreten hat, bei dem über 1.200 Jüdinnen und Juden ermordet, über 130 Menschen entführt und mehr als 3.000 Menschen verwundet wurden“, so Johannes Platz, 1. Vorsitzender der DIG Köln.