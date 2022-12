Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt : Teilnehmer für DLR-Studie gesucht: Wer kann 30 Tage liegen?

Ein Proband bei einer vorherigen DLR-Studie: Das Bett ist leicht geneigt. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln/Region Das Deutsche Zentrum für Luft - und Raumfahrt (DLR) sucht Teilnehmer für eine NASA-Studie zur Gesundheit von Astronauten im All. Dazu müssen Teilnehmer 30 Tage leicht kopfüber liegend im Bett verbringen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maike Velden

Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit werden beim Deutschen zentrum für Luft - und Raumfahrt im kommenden Jahr auf die Probe gestellt. Für die vierte und letzte Kampagne der NASA-Studie zur Bettruhe und Gesundheit von Astronauten werden Probanden gesucht. Diese sollen am DLR in Köln die raumfahrtmedizinische Forschung unterstützen.

Der offizielle Name der Studie lautet „Spaceflight-Associated Neuro-ocular Syndrome (SANS)-Countermeasures(CM). Konkret geht es hierbei um die Untersuchung von körperlichen Veränderungen durch die Schwerelosigkeit im All und die Entwicklung möglicher Gegenmaßnahmen.

Ab Anfang Mai 2023 geht die Studie in Köln los. Dafür werden deutschsprachige Probanden jeden Geschlechts zwischen 24 und 55 Jahren gesucht. Sie müssen sich für insgesamt 30 Tage in ein Bett mit einer 6-Grad-Kopftieflage legen. Das heißt, die Betten in denen die Probanden schlafen, sind um sechs Grad zum Kopf geneigt, also leicht schräg. In dieser Position erfahren die Teilnehmer laut DLR die gleichen körperlichen Veränderungen wie Astronauten. Die Veränderungen, die bei der Studie auftreten, klingen wieder ab, so das DLR. Um den Veränderungen aber auch direkt entgegenzuwirken, wird dieses Mal als Gegenmaßnahme ein Liegend-Fahrradergometer bei der Studie eingesetzt.

Körperliche Veränderungen durch lange Aufenthalte im All

Längere Zeit im All zu leben, hat für Astronauten negative Effekte, denn die Schwerelosigkeit fehlt. Ohne Gravitation bilden sich laut DLR Muskeln und Knochen stark zurück, Körperflüssigkeiten verschieben sich in die obere Körperhälfte und das ganze Herz-Kreislauf-System wird weniger beansprucht und verliert an Leistungsfähigkeit. Kurz: Im Vergleich zur Degeneration auf der Erde läuft sie im All wie im Zeitraffer ab. Je nach Forschungsfrage hat es sogar Vorteile, Aspekte zunächst auf der Erde zu simulieren, denn auf der Erde lassen sich die Bedingungen leichter kontrollieren, so das DLR auf seiner Website.

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst. Foto: dpa/---