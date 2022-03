Protest gegen Dieselpreise : Lkw-Fahrer wollen Autobahnen um Bonn und Köln blockieren

Organisator Gerd Fischer, Spediteur und LKW-Fahrer, versammelt sich mit anderen zu einer Demonstration gegen die aktuellen Kraftstoffpreise. Sie wollen ihren Protest auf den Autobahnen fortsetzen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Update Köln Aus Protest gegen die Rekordspritpreise wollen Lastwagenfahrer am Mittwoch Autobahnen in NRW blockieren. Polizei und ADAC warnen vor Verkehrsbehinderungen und Unfällen. Teilnehmern der Aktion drohen Strafanzeigen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Organisator einer geplanten Lkw-Blockadeaktion gegen gestiegene Spritpreise am Mittwoch auf Autobahnen bei Köln hält an seinen Plänen fest. Er rechne mit bis zu 30 Teilnehmern, sagte der Spediteur Gerd Fischer. „Das geht nicht weiter, das ist ein Unding“, meinte Fischer angesichts der Rekordpreise. Die Bundesregierung solle die Branche in der Situation unterstützen.

Fischer sagte, geplant sei ein Treffen von Lastwagenfahrern am Mittag in Köln. Dann beginne die Fahrt zum Autobahnkreuz Heumar, das blockiert werden solle. Auf dem vielbefahrenen Abschnitt auf dem Kölner Ring kommen die Autobahnen A3, A4 und A59 zusammen. Nach Angaben der Autobahngesellschaft des Bundes fahren dort etwa 200.000 Fahrzeuge pro Tag. Damit gehöre der Bereich zu den am meisten genutzten Autobahnknotenpunkten in Europa. Gegen Mittag hatten sich einem dpa-Fotografen zufolge sieben bis acht Lastwagen an einem Treffpunkt in Köln versammelt.

Die Kölner Polizei warnt vor möglichen Verkehrsbeeinträchtigungen und schließt gefährliche Situationen für Verkehrsteilnehmer nicht aus. „Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigen Berufskraftfahrer langsam über die Autobahn zu fahren und gegebenenfalls anzuhalten“, teilt die Polizei mit, die sich auf den Einsatz vorbereitet. Versammlungen auf der Autobahn seien verboten, zumal langsam fahrende oder auch stehende Fahrzeuge dort zu unvorhersehbaren Reaktionen anderer Verkehrsteilnehmer und somit zu schweren Unfällen führen können, heißt es. Die Polizei hat dem Initiator nach eigenen Angaben eine Gefährderansprache erteilt. Teilnehmern dieser Aktion drohen Ordnungswidrigkeiten- oder Strafanzeigen. Sogenannte Autokorsos werden von der Polizei aufgelöst.

Der ADAC rechnet ebenfalls mit „erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem gesamten Kölner Autobahnring und in der Kölner Innenstadt“. Der Verkehrsclub teilt mit, dass auch die Transportunternehmen unter den hohen Spritpreisen leiden. „Die jetzt geplante Aktion schießt aber weit über das Ziel hinaus und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer“, heißt es in einer Mitteilung. Es handele sich nicht mehr um eine einfache Verkehrsbehinderung, sondern um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(dpa/ga)