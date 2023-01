Vorwürfe nach angeblichen Falschaussagen : Protest vor Woelkis Haus nach Anzeige gegen Meisner-Sekretärin

Köln Am Samstag demonstriert die Initiative 2.0 vor dem Haus von Kardinal Woelki. Grund ist Anzeige eines Priesters gegen die Sekretärin des früheren Kardinals Joachim Meisner.

Die Initiative Maria 2.0 demonstriert am Samstag vor dem Arbeits- und Wohnhaus des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki. Die Gruppe wolle gegen „Zeugeneinschüchterung“ protestieren, teilte sie am Freitag mit. Aufhänger ist die Anzeige eines Priesters gegen die Sekretärin des früheren Kardinals Joachim Meisner. Die Frau hatte vor Kurzem vor dem Kölner Landgericht eine Aussage gemacht, die auf Grenzüberschreitungen des Pfarrers gegenüber Jugendlichen hindeutet. Über das Verhalten des Priesters habe sie Woelki um das Jahr 2010 informiert. Dennoch beförderte der Erzbischof den Geistlichen einige Jahre später.

Die Sekretärin trat im Rahmen eines presserechtlichen Verfahrens als Zeugin auf. Darin will Woelki der „Bild“-Zeitung die Darstellung untersagen lassen, er habe den Priester befördert, obwohl er belastende Inhalte aus dessen Personalakte in Form einer Polizeiwarnung und eines Gesprächsprotokolls gekannt habe. Der Kardinal weist das per eidesstattlicher Versicherung zurück: Er habe vor der Beförderung nur von einem lange zurückliegenden und nicht strafbaren sexuellen Kontakt des Mannes mit einem Prostituierten gehört sowie von „weiteren Gerüchten“, also von unbewiesen gebliebenen Vorwürfen.