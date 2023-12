Prozess in Köln WG-Mitglieder quälen Mitbewohnerin, die wenig später stirbt

Laut Anklage sollen die mutmaßlichen Täter und Täterinnen und das Opfer in einer Wohngemeinschaft gelebt haben. Nachdem die Frau sich von ihrem Partner getrennt habe, soll dieser sie geschlagen und getreten haben. An den Übergriffen sollen sich die übrigen Mitbewohner beteiligt haben. Das Opfer soll auch drangsaliert und gedemütigt worden sein. So habe die Frau um Nahrung und Toilettengänge betteln müssen. Zudem soll sie bestraft worden sein, wenn sie Anweisungen nicht nachgekommen sei, heißt es in der Anklage.