Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach : Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre Haft nach Kindesmissbrauch

Mönchengladbach Im Prozess wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs vor dem Landgericht Mönchengladbach sollen die beiden angeklagten Männer nach dem Willen der Staatsanwaltschaft jeweils weit über zehn Jahre ins Gefängnis kommen.

In dem ersten landesweiten Prozess aus dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach beantragte die Anklage am Montag Strafen von 13 Jahren und neun Monaten sowie von vierzehneinhalb Jahren für die beiden Angeklagten. Die aus Viersen und Krefeld stammenden, jeweils 39 Jahre alten Männer sollen teilweise gemeinschaftlich schweren sexuellen Kindesmissbrauch in über 100 Fällen begangen haben. Zudem sind sie wegen Herstellung, Verbreitung und Besitzes kinderpornografischer Schriften angeklagt.