„Uns war wichtig, mit Fans in Kontakt zu sein“ : Bonner Band Querbeat sucht Testhörer fürs neue Album

Überall im Stadtgebiet finden sich die Zettel, mit der die Band Querbeat ihr neues Album bewirbt. Foto: Sandra Liermann

Mit Abreißzetteln an Laternenpfosten macht die Band Querbeat Werbung für ihr neues Album. Fans können sich über Whatsapp schon jetzt die Refrains der neuen Songs zuschicken lassen. E-Bassist Andy Berger erzählt, welche Reaktionen sie bislang erhalten haben.

Wer in Bonn oder Köln lebt, dürfte diese Art von Zettel kennen: Mit einer Überschrift, die ins Auge springt, hängen sie in beliebten Wohnvierteln an Laternenpfosten oder Hauswänden, unten dran eine Handynummer zum Abreißen. Der Anlass ist meist der gleiche - irgendjemand sucht eine Wohnung und hofft, auf diesem Wege seine Traumimmobilie zu finden. Wie hoch die Erfolgschancen sind? Unbekannt, schätzungsweise eher gering.

Durchaus höher dürften die Erfolgschancen der Köln/Bonner Band Querbeat liegen, die in der Nacht auf Sonntag die Laternenpfosten im Kölner und Bonner Innenstadtgebiet mit mehreren hundert solcher Zetteln geflutet hat. Auf Wohnungssuche ist die 13-köpfige Band aber nicht. Unter der Schlagzeile „Guten Morgen Barbarossaplatz!“, angelehnt an den Titel eines ihrer bekanntesten Songs, suchen die Querbeat-Mitglieder ein „offenes Ohr für neues Liedgut“. Die Ähnlichkeit zu Wohnungsgesuchen ist durchaus bewusst gewählt. So heißt es auf den Zetteln: „Wir haben einen festen Job bei Querbeat und suchen keine 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon.“ Stattdessen ist die Band auf der Suche nach Testhörerinnen und Testhörern für ihr neues Album „Radikal positiv“, das am 23. Juli erscheint.

Neues Querbeat-Album erscheint am 23. Juli - Refrains gibt’s vorab exklusiv

Fans können sich von den Zetteln einen Schnipsel mit einer Handynummer abreißen und an diese via Whatsapp eine Zahl zwischen 1 und 13 senden. Als Antwort kommt der jeweilige Refrain des Songs vom neuen Album zurück. Die Playlist hatte die Band vor wenigen Tagen schon auf Instagram veröffentlicht.

Die Antwort ist dabei nicht automatisch generiert, wie man meinen könnte. Am anderen Ende der Whatsapp-Leitung sitzen die Mitglieder von Querbeat selbst und „tippen uns die Daumen wund“, wie Andy Berger, E-Bassist der Band im Telefonat erzählt. „Viele haben gedacht, dass es ein Bot wäre, der den Song schickt. Dass wir selbst da schreiben, haben die wenigsten erwartet.“ Wir erwischen Andy in einer Pause von den Proben, in wenigen Tagen kann Querbeat „endlich wieder“ vor Publikum spielen, sagt er, und die Songs vom neuen Album in Gänze präsentieren.

Bis dahin müssen sich die Fans mit den Refrain-Schnipseln begnügen. Viele haben das Angebot bereits genutzt: 2600 Reaktionen hat Querbeat bislang auf die Zettel-Aktion erhalten, erzählt Andy. „Das hat uns kurz überrascht“, sagt er. „Aber alle haben sich gefreut, schon mal exklusiv einen Refrain vom neuen Album zu hören. Und wir wollen am liebsten jetzt schon die Musik mit allen teilen, müssen aber noch zwei Wochen warten.“

Querbeat sucht Testhörer mit spontaner Zettel-Aktion in Köln und Bonn

Die Promo-Aktion sei nicht von langer Hand geplant gewesen, sondern eher spontan entstanden, erzählt Andy. „Wir dachten, das wäre doch lustig. Und es ist uns voll wichtig, mit den Leuten in Kontakt zu sein, deswegen haben wir die Nummer da drauf geschrieben.“ Unter der sind die Band-Mitglieder ab sofort übrigens für jede und jeden zu erreichen. „Das ist jetzt unser Band-Handy“, sagt Andy. Irgendeines der 13 Querbeat-Mitglieder habe es immer in der Tasche. „Man kann uns anrufen und mit ein bisschen Glück mit uns videotelefonieren, wenn wir nicht gerade proben.“

Die 13-köpfige Bonner Band Querbeat veröffentlicht am 23. Juli 2021 ihr neues Album "Radikal positiv". Foto: Moritz "Mumpi" Künster

DIe Frage, was mit den Zetteln passiert - Stichwort: Umweltschutz - scheint Andy ganz kurz ins Stocken zu bringen. Dann sagt er: „Wer einen runtergefallenen Zettel sieht, darf ihn gern aufheben und in den Müll schmeißen.“ Da die Band-Mitglieder ohnehin oft in dem Bereich unterwegs seien, in dem die Zettel aufgehängt wurden, wollen sie sich aber auch um die Beseitigung kümmern. „Wenn alle Nummern abgerissen sind, hängen wir die Zettel natürlich ab und schmeißen sie in den Müll. Wenn man uns sehen will, kann man also einfach an den Laternen warten.“