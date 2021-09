Unfall am Bahnübergang „Hessenweg“ : Radfahrer wird in Wesseling von IC erfasst und schwer verletzt

Radfahrer wird in Wesseling von IC erfasst und schwer verletzt

Unfall am Bahnübergang „Hessenweg“

Wesseling Am Sonntagnachmittag ist ein 87-jähriger Radfahrer beim Überfahren des Bahnübergangs „Hessenweg“ in Wesseling von einem IC erfasst worden. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Kurz vor 14 Uhr am Sonntagnachmittag ist ein 87-jähriger Radfahrer beim Überfahren des Bahnübergangs „Hessenweg“ am Rande von Wesseling von einem herannahenden Intercity (IC) erfasst worden. Der Mann erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Seine Ehefrau musste den Unfall mit ansehen und steht unter Schock. Beide wurden von den alarmierten Rettungskräften zunächst vor Ort behandelt und dann zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert.