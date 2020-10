Widerstand gegen die Festnahme : Randalierer in Köln greift Polizistin in den Schritt

Randalierer in Köln greift Polizistin in den Schritt

In Köln hat ein Mann bei seiner Festnahme einer Polizistin in den Schritt gefasst. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Köln Am Sonntagabend hat die Polizei in Köln einen 31-jährigen Wohnungslosen festgenommen. Der Mann hatte zuvor eine Beamtin sexuell belästigt und sich seiner Festnahme widersetzt.

Als der Mann in den Streifenwagen einsteigen sollte, wehrte er sich heftig und trat der Polizistin gegen den Brustkorb. Außerdem beleidigte und bespuckte er die Einsatzkräfte. In Gewahrsam kam heraus, das der 31-jährige bereits am Vortag in der Innenstadt volltrunken angetroffen und zur Wache gebracht worden war. Er hatte am Mauritiuswall zwei Motorroller umgeworfen.