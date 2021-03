Illegale Rennen in Köln : Polizei stellt drei Sportwagen und Führerscheine sicher

Köln Mit ausbrechendem Heck und mehr als 100 Stundenkilometern durch die Stadt: Die Kölner Polizei hat am Wochenende die Raserszene in Deutz und Poll kontrolliert. Drei Fahrer mussten ihren Führerschein abgeben.

Im Kampf gegen illegale Rennen hat die Polizei in Köln am Wochenende viele Verstöße geahndet. Drei Sportwagenfahrer im Alter von 27, 28 und 30 Jahren mussten ihren Führerschein abgeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch ihre Autos wurden vor Ort auf einen Abschlepper geladen und sichergestellt, nachdem Beamte die Fahrer wegen illegaler Rennen gestoppt hatten. Der 28 Jahre alte Mann beschleunigte sein Fahrzeug am Freitag rund um die Alfred-Schütte-Allee „immer wieder mit ausbrechendem Heck auf mehr als 100 Stundenkilometer“, erklärte die Polizei.