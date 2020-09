Raub in Köln-Bayenthal : Männer überfallen Pärchen bei Rückkehr aus dem Urlaub

Köln Kurz nach dem Urlaub ist ein junges Paar in einer Kölner Tiefgarage ausgeraubt worden. Die Unbekannten zückten ein Taschenmesser und erbeuteten zwei teure Uhren. Das Paar soll seine Ankunft vorher auf Social Media angekündigt haben.

Bei der Rückkehr aus dem Urlaub ist ein Kölner Paar in einer Tiefgarage von Räubern überfallen worden. Die zwei Männer warteten auf den 22-Jährigen und seine 23 Jahre alte Freundin am Montagabend hinter einer Tür der Tiefgarage des Wohnhauses am Gustav- Heinemann-Ufer, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei trugen sie jeweils eine Sturmmaske.