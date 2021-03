Erzbistum Köln : Reaktionen zum Missbrauchs-Gutachten aus Bonn und der Region

Köln/Bonn Nach der Vorstellung des Missbrauchs-Gutachten des Erzbistums Köln und den ersten von Kardinal Rainer Maria Woelki gezogenen Konsequenzen gibt es Reaktionen aus Bonn und der Region.

Elisabeth Bungartz (Vorsitzende des Diözesanverbands Köln der Katholischen Frauengemeinschaft Köln) : „Das Erwartbare ist passiert. Die noch im Erzbistum in Amt und Würden stehenden Kleriker, denen Pflichtverletzungen nachgewiesen wurden, sind suspendiert. Damit allein ist es jedoch nicht getan. Was uns besonders bestürzt: Bei Lai*innen wurden sofort arbeitsrechtliche Konsequenzen gezogen; bei Klerikern nicht. Um es deutlich zu sagen: Sexualisierte Gewalt in jeder Form ist eine Sünde, kein Kavaliersdelikt“

Maria Mesrian (Sprecherin von Maria 2.0 Rheinland): „Die Kirche ist nicht in der Lage, Straftaten und deren Vertuschung in ihren Räumen selbst aufzuklären. Das hat Köln gezeigt. Nur eine unabhängige Wahrheits- und Gerechtigkeitskommission kann Licht in das Dunkel bringen. Die Tragödie, die wir in Köln erleben, wird sich in anderen Bistümern wiederholen. Köln sollte eine Mahnung für die deutschen Bischöfe sein“