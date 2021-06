Staatsanwaltschaft Köln : Brandstiftung bei Willi Herrens Reibekuchen-Truck

Köln Anfang Mai ist der Foodtruck des verstorbenen Schauspielers Willi Herren abgebrannt. Die Staatsanwaltschaft geht nun davon aus, dass es sich bei der Tat um vorsätzliche Brandstiftung handelt.

Der Imbisswagen war wenige Tage nach Herrens Tod auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Frechen bei Köln in Brand geraten. Der „Lindenstraße“-Schauspieler hatte den Imbiss Mitte April auf dem Parkplatz vorgestellt. Herren war am 20. April tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden.