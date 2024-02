Hinter den Kulissen des Brühler Schlosses Augustusburg Wenn die Goldledertapete unters Skalpell kommt

Brühl · Drei Monate lang ist das Brühler Schloss Augustusburg für Besucher in jedem Winter geschlossen. In der Zeit ist dort aber dennoch einiges los. So korrigieren zwei Fachfrauen bereits seit 20 Jahren einen historischen Fehler.

17.02.2024 , 15:00 Uhr

Vorsichtig tragen die Restauratorinnen Kristin Krupa (l.) und Inken Süß die Goldledertapete in der Werkstatt des Schlosses Augustusburg zum Arbeitstisch. Foto: Petra Reuter

Von Antje Jagodzinski (Text) und Petra Reuter (Fotos)

Es ist eine ganz besondere „Operation“, die die beiden Frauen mit Wattetupfer, Skalpell und jeder Menge Fingerspitzengefühl durchführen. Auf dem langen Tisch in der Werkstatt der Restauratorinnen Inken Süß und Kristin Krupa liegt eine Bahn der mehr als 200 Jahre alten Goldledertapete aus dem Brühler Schloss Augustusburg.