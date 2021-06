Rettungseinsatz in Köln-Neubrück : 13-Jährige wurde leblos in Rather See gefunden und reanimiert

Köln Am Mittwochabend wurden die Rettungskräfte der Feuerwehr zum Rather See in Köln-Neubrück gerufen. Die Einsatzkräfte fanden nach längerer Suche eine 13-Jährige leblos im Wasser treiben.



Gegen 19.30 Uhr am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Köln von einer Jugendlichen alarmiert. Die Anruferin war laut Einsatzleitung mit ihrer 13-jährigen Freundin im Rather See schwimmen, als sie plötzlich ihre Freundin nicht mehr sehen konnte.

Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften, einem Rettungshubschrauber und Spezialkräften der Wasserrettung wurde daraufhin eine groß angelegte Suche nach der vermissten 13-Jährigen in dem See im Kölner Ortsteil Neubrück gestartet. Etwa 45 Minuten nach dem Notruf ihrer Freundin konnte das Mädchen in circa 2,50 Metern Tiefe gefunden und ans Ufer transportiert werden.

Der Rettungsdienst leitete dann umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Schließlich wurde das Mädchen zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen. Über den aktuellen Gesundheitszustand machte die Leitstelle der Feuerwehr zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben.

