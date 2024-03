Pilotprojekt bei Rewe Supermarkt in Köln testet KI-Begleiter für den Einkauf

Köln · Ein Rewe-Markt in Köln bietet seinen Kunden zurzeit einen digitalen Einkaufshelfer an. Ein Tablet am Einkaufswagen führt die Kunden zu Produkten, erkennt handgeschriebene Einkaufszettel und schlägt neben der Route durch den Supermarkt auch Artikel für den Einkauf vor.

07.03.2024 , 11:46 Uhr

In einem Rewe-Markt in Köln testet der Konzern Tablets als digiatle Einkaufshelfer. Foto: Rewe





Der Handelskonzern Rewe testet den Einsatz von digitalen Einkaufsbegleitern in einem Supermarkt in Köln-Bickendorf. Im dortigen Einkaufszentrum kommen zurzeit in einem Pilotprojekt Tablets zum Einsatz, die beim Einkauf helfen sollen. Rund die Hälfte der 220 Einkaufswagen seien dort mit den Bildschirmen und der Technologie ausgestattet, wie der Konzern mitteilt. Per Künstlicher Intelligenz können sich Kunden dabei durch den Supermarkt führen lassen. Eine Kamera an der Rückseite der Tablets liest neben Barcodes auch digitale sowie handgeschriebene Einkaufslisten ein und führt Kunden zu den gewünschten Produkten. Das System mit der Bezeichnung „Catch" lernt laut Rewe auch Einkaufswege kennen. Auf Grundlage der Daten sage es den Weg durch den Markt vorher, mache dabei auch Produktvorschläge und werbe für rabattierte oder besondere Artikel, wie es heißt. Persönliche Daten würden dabei nicht dauerhaft gespeichert, beteuerte das Unternehmen. Der digitale Einkaufsführer solle den Einkauf bequemer und effizienter machen und Kunden dadurch Zeit sparen. Das Pilotprojekt läuft aktuell und ist für vier Monate angelegt. Anschließend will Rewe entscheiden, ob das Projekt fortgeführt wird. Das auf KI basierende System stammt von dem Unternehmen Catch Retail Inc. aus Israel, das sich auf personalisierte Medien im Einzelhandel spezialisiert hat.

(ga)