Trockenheit : Pegelstände des Rheins in Bonn und Köln steigen leicht

Bonn/Duisburg Der Pegel des Rheins ist am Montagmorgen etwas gestiegen - in Bonn um rund 20 Zentimeter im Vergleich zu Sonntagmorgen. Ist das eine Trendwende?

Der Regen der vergangenen Tage in Teilen des Rheineinzugsgebiets lässt das Wasser im Rhein etwas steigen. Am Montagmorgen lag der Pegelstand in Köln wieder bei 94 Zentimetern - ein Plus von 14 Zentimetern gegenüber dem Vortag. In Bonn liegt der Pegel am Morgen bei 115 Zentimetern nach 95 Zentimetern am Sonntagmorgen. In Düsseldorf stieg der Pegelstand um sechs auf 44 Zentimeter.