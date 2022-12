Großeinsatz der Feuerwehr : Feuer in fünftstöckigem Gebäude in Kölner Rheinauhafen

Feuer in fünftstöckigem Gebäude in Kölner Rheinauhafen

Köln Ein Brand in einem fünfstöckigen Gebäude im Rheinauhafen hat am späten Mittwochabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Am Mittwochabend ist in einem fünfstöckigen Gebäude im Rheinauhafen in Köln ein Feuer ausgebrochen. Gegen 22 Uhr alarmierte die Brandmeldeanlage des Bürohauses die Kölner Feuerwehr. Zunächst konnte die Feuerwehr keine Brandursache entdecken, weswegen weiter Einsatzkräfte angefordert wurden.