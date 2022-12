Rheinauhafen : Feuer in Kölner Kranhaus

Köln In einem der Kranhäuser im Rheinauhafen ist am späten Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Spezialgeräte von der Flughafenfeuerwehr und auch ein Löschboot waren nach Angaben der Stadt Köln im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Am Mittwochabend ist in einem der Kranhäuser im Rheinauhafen in Köln ein Feuer ausgebrochen. Gegen 22 Uhr alarmierte die Brandmeldeanlage im Gebäude die Kölner Feuerwehr. Nach Angaben der Stadt Köln war eine Holzverschalung im Dachbereich in Brand geraten.