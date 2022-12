Das ist Rheinisch : Dat sin de zwöllef Nääch!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man zum rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei ist eine rheinische Redensart. Heute: Zwöllef Nääch!

Es ist ja nicht nur so, dass die Schulkinder in der Regel von Heiligabend bis zum Dreikönigstag Weihnachtsferien haben. Nein, über diesen Tagen liegt generell eine seltsame Gliederschwere. Wer nicht unbedingt arbeiten muss, ist zu Hause. Die Tage bieten sich an zum Innehalten, Nachdenken und Resümieren. Tatsächlich hat dieser Angang eine längere Tradition, der sich etwa in dem rheinischen Satz ausdrückt: „Dat sin de zwöllef Nääch!“ Zu gut Hochdeutsch: Das sind die zwölf Nächte. Denn die Zeit zwischen Heiligabend und Dreikönigstag gilt seit jeher als Übergangszeit zwischen dem alten und neuen Jahr.