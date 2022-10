Das ist Rheinisch : Dä ess ävver schwer vun Kapee!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Schwer vun Kapee!

Die Intelligenz ist hienieden auf Erden unterschiedlich verteilt. Der eine hat eine sehr schnelle Auffassungsgabe, der andere braucht etwas länger. Und dann gibt es noch diejenigen, denen eigentlich überhaupt nie ein Licht aufgeht. Wissenschaftler haben versucht, diese Abstufung in Zahlen einzufangen. Man spricht da landläufig vom IQ, dem Intelligenz-Quotienten. Der ist individuell gar nicht so leicht zu ermitteln.

Mehr oder weniger klug

Natürlich gibt es auch im allgemeinen Sprachgebrauch des Dialektes eine Unterscheidung zwischen mehr oder weniger klug. Denn sachgerechte Unterscheidungen treffen zu können, macht das Leben leichter. Und es hilft bei der Beurteilung der Mitmenschen, wenn man weiß, wem man etwas abverlangen kann und wem nicht. Und so hat sich die schöne rheinische Redensart eingebürgert: „Dä ess ävver schwer vun Kapee!“

Sie kommt immer dann zum Einsatz, wenn jemand partout nicht verstehen will. Dann ist der Ausruf eine Spontantat, die sich auf eine ganz konkrete aktuelle Fragestellung bezieht. Der Satz kann aber auch ganz generell gemeint sein im Sinne von: Der ist aber dumm!

Gefühl und Verzweiflung

Auf jeden Fall transportiert die Bemerkung viel Gefühl, ja Verzweiflung. Es muss also schon eine längere Phase des Versuchs vorausgegangen sein, einen Sachverhalt an den Mann oder die Frau zu bringen. Man kann sich vorstellen, dass auch Lehrer – wenigstens in Gedanken – öfter mal mit dem Satz zu tun haben.