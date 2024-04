Dat is Rheinisch Do mach‘n se in Kölle kei Finster för op!

Aber Achtung: Was auf dem Land vielleicht noch so gerade verkäuflich ist, lockt in Köln niemanden ans Fenster. Geschweige denn, dass man das Fenster öffnet oder für das Produkt zu zahlen bereit wäre. Wer also in Köln seine Waren verkaufen möchte, der muss schon echte Qualität bieten. Denn der Kölner Stadtbewohner ist durchaus wählerisch.