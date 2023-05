Dat is Rheinisch Bes nit esu läpsch!

Wenn sich Rheinländer ihrer „Mottersproch“ rühmen, dann ist oft davon die Rede, dass sie den Dialekt mit der Muttermilch aufgesogen haben. Dabei ist das mehrheitlich falsch. Denn vor allem die in den 60er Jahren Geborenen wurden von ihren Eltern tunlichst vom Dialekt ferngehalten. Während in den vorherigen Jahrgängen das rheinische Platt noch die Alltagssprache war, die man beim Metzger und beim Bäcker miteinander sprach, geriet der Dialekt ab Ende der 60er in Verruf.