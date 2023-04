Leben im Braunkohlerevier So ist die Situation rund um den Tagebau Garzweiler II

Die Autoren des Kölner „Tatorts“ haben ihre Kritiker in der vergangenen Woche mit einem neuen Filmgenre überrascht: dem Braunkohle-Western, ohne Indianer. In der jüngsten Folge der Reihe ist quasi „High Noon“ für Alt-Bützenich und seine wenigen verbliebenen Bewohner. Denn das etwas ältliche, aber historisch gewachsene Dorf rund um den trotzigen Kirchturm war schon zum Tod durch den Schaufelradbagger verurteilt, hat andernorts seine Auferstehung als Retortensiedlung mit Schottergärten und PVC-Türen gefeiert und soll nun plötzlich doch am angestammten Platz erhalten bleiben. Derlei Einflüsse können eigentlich nur geschundene Seelen erzeugen, und so lassen weder ein gemeinschaftlich geplanter Suizid noch ein Mord lange auf sich warten.