Müllsammelaktion „RhineCleanUp“ : Tonnenweise Flut-Schwemmgut am Rhein gesammelt

Düsseldorf/Köln Beim „RhineCleanUp“ wurde aufgrund der Flutkatastrophe dieses Mal besonders viel Müll gesammelt. Tausende Freiwillige zogen an den Flüssen entlang, um die Ufer zu säubern.

Weinfässer, Getränkekisten, Gartenmöbel und sogar ein Fernwärmerohr - Hunderte Menschen haben am Samstag das Ufer des Rheins in Köln vom Schwemmgut der Flutkatastrophe befreit. Mehr als drei Tonnen Müll seien allein an einer Stelle in Stammheim gesammelt worden, sagte Christian Stock vom Verein Krake.

Die Aktion war Teil des „RhineCleanUp“, zu dem am Samstag Tausende Freiwillige zum Müllsammeln an den Rheinufern in Nordrhein-Westfalen erwartet wurden. Auch entlang der Ruhr in Essen und am Flussufer von Main und Mosel sollte Müll eingesammelt werden.