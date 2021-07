Feuerwehr im Großeinsatz : Riesige Rauchwolke: Lagerhalle in Köln-Porz ausgebrannt

Eine Lagerhalle war in Flammen aufgegangen. Foto: Dieter Hombach

Köln Eine riesige Rauchwolke hat die Menschen in und um Sankt Augustin sowie Niederkassel am Samstagnachmittag besorgt in den Himmel gen Köln blicken lassen. In Porz-Mitte hatte eine Lagerhalle gebrannt.



Weithin sichtbar war am Samstagnachmittag eine riesige Rauchwolke, die von einem Brand in Porz zeugte. In einem altzen Lagerhallenkomplex an der Bahnhofstraße in dem Kölner Stadtteil war ein Feuer ausgebrochen. Die Kölner Berufsfeuerwehr rückte unter anderem mit drei Drehleiterwagen aus, um die Flammen zu bekämpfen.

Wegen starker Geruchsbelästigung und Rauchentwicklung forderte die Feuerwehr die Menschen in der betroffenen Region bis etwa 18.40 Uhr auf, alle Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem sollten Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden.

Foto: Thomas Heinemann Bis Sankt Augustin war die Rauchsäule sichtbar.

Foto: Dieter Hombach Die Kölner Feuerwehr war im Großeinsatz. zurück

Wie es zu dem Brand in der Lagerhalle kommen konnte und was dort gelagert wurde, ist bisher noch unklar.

(wrm)