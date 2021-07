Lagerhalle brennt : Riesige Rauchwolke über Köln-Porz weithin sichtbar

Foto: Thomas Heinemann

Köln Eine riesige Rauchwolke lässt die Menschen in und um Sankt Augustin sowie Niederkassel derzeit besorgt in den Himmel gen Köln blicken. In Porz-Mitte brennt aktuell eine Lagerhalle eines Betriebes.



Weithin sichtbar ist derzeit eine riesige Rauchwolke, die von einem Brand in Porz zeugt. In einem Betrieb an der Bahnhofstraße in dem Kölner Stadtteil ist ein Feuer ausgebrochen. Die Kölner Berufsfeuerwehr ist im Einsatz.

Foto: Jörg Manhold

Durch starke Geruchsbelästigung und Rauchentwicklung bittet die Feuerwehr die Menschen in der betroffenen Region, alle Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bisher noch unklar.

(wrm)