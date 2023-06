Erschossener Rocker in Köln Zwei Beschuldigte haben sich möglicherweise ins Ausland abgesetzt

Am Freitagmorgen durchsuchten Spezialeinheiten der Polizei in den Kölner Stadtteilen Höhenberg, Porz-Eil und Neustadt-Süd drei Wohnungen nach zwei Männern aus der Rockerszene. Gegen sie liegt ein Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes vor. Die Ermittler waren den Gesuchten nach dem Tötungsfall am 27. Mai in Köln-Mülheim auf die Spur gekommen. Die Polizei-Maßnahme musste jedoch ohne Festnahme beendet werden, weil die Beamten weder den 26- noch den 30-jährigen Beschuldigten antrafen.