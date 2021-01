Wohngruppe in Rösrath : 19-Jähriger nach Tötungsversuch an Betreuerin festgenommen

Rösrath Ein 19-jähriger Bewohner einer Wohngruppe in Rösrath steht im Verdacht, eine 22-jährige Betreuerin lebensgefährlich verletzt zu haben. Zuvor soll er die Frau in den Keller gelockt haben.

Nach Polizeiangaben lockte der Tatverdächtige die Frau gegen 3 Uhr unter einem Vorwand in die Kellerräume des Hauses. Dort soll er sie geschlagen und gewürgt haben. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Auf Nachfrage am Nachmittag gab die Polizei an, dass der Gesundheitszustand der Frau unverändert sei. Zu einem möglichen Motiv und dazu, wer die Rettungskräfte alarmierte, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nichts sagen.