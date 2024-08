Tournee zum Bühnenjubiläum Roland Kaiser tritt in der Lanxess Arena in Köln auf

Auf seiner Tour wird der Schlagerstar auch einen Abstecher in Köln einlegen. Das Live-Konzert wird am 31. Mai 2025 ab 19.30 Uhr in der Lanxess Arena stattfinden. Der allgemeine Karten-Vorverkauf startet am Freitag, 6. September, um 10 Uhr. Die Tickets gibt es telefonisch unter Lanxess Arena-Tickethotline 0221-8020, vor Ort im Lanxess Arena Ticketshop, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln, online unter www.lanxess-arena.de/events-ticketssowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.