„Statt Alkohol durch natürliches Dopamin an sein Glück kommen“ Ein Besuch in Deutschlands einziger dauerhafter Rollschuh-Disco

Sind Boulaghmal und Haimami selbst auch auf der Tanzfläche unterwegs? „Ja, klar. Ich bin am ersten Tag sechs Stunden am Stück gefahren und konnte dann auch zwei Tage nicht mehr gehen“, erinnert sich Boulaghmal an die Eröffnung Ende Februar. Am liebsten fährt er zu Diskokrachern wie „Billie Jean“ von Michael Jackson oder „Let´s Groove Tonight“ von Earth Wind and Fire. Allen, die an ihrem ersten Abend auf Rollschuhen noch unsicher unterwegs waren, macht er Mut fürs nächste Mal: „Wenn man es kann, gleitet alles.“