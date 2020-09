Am Rudolfplatz : Kölnerin wird bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Eine Kölnerin ist am Donnerstag zwischen die Waggons einer Straßenbahn gestürzt (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Eine 63-jährige Frau ist am Donnerstag in Köln gegen eine Straßenbahn der Linie 7 geprallt und dann zwischen zwei Waggons gestürzt. Die Kölnerin wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

An der Haltestelle Rudolfplatz in Köln ist am Donnerstagnachmittag eine Frau zwischen die Waggons einer einfahrenden Straßenbahn geraten und dabei schwer verletzt worden. Der rechte Arm der 63-Jährigen sei zwischen dem Bahnsteig und der Straßenbahn eingeklemmt worden, bis die Bahn wenige Meter weiter zum Stillstand kam, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen sollen die Frau sofort aus dem Gleisbett gezogen haben, hieß es. Anschließend soll die Kölnerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Die Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock.