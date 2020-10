Bombenfund in Ehrenfeld : Rund 13.000 Menschen von Evakuierung in Köln betroffen

Köln Am Montag wurde in Köln-Ehrenfeld ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Für die Entschärfung müssen rund 13.000 Menschen evakuiert werden.

Wegen eines Bombenblindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in Köln rund 13 000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Das teilte die Stadt am Montagnachmittag mit. Die englische Zehn-Zentner Bombe sei am Vormittag im Stadtteil Ehrenfeld gefunden worden und müsse noch im Laufe des Tages entschärft werden.