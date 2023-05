Verwaltungsgericht Köln fällt Entscheidung Russischer Mitarbeiter am Flughafen Köln/Bonn als Sicherheitsrisiko eingestuft

Laut dem Verwaltungsgericht Köln hat die Luftsicherheitsbehörde einem russischen Staatsbürger, der am Flughafen Köln/Bonn arbeitet, zu Recht die Zuverlässigkeitsfeststellung widerrufen. Der Mann habe in Deutschland militärische Güter beschafft und persönlich an russische Soldaten im Donbass geliefert, begründete das Gericht am Mittwoch in Köln seine Entscheidung (AZ: 18 L 325/23). Mit dem Beschluss wurde ein Eilantrag des bei einem Paketdienst beschäftigten russischen Reserveoffiziers gegen die entsprechende Entscheidung der Bezirksregierung Düsseldorf abgelehnt.