Unfall mit S-Bahn : Fahrgast wird in Köln von Zug mitgezogen und schwer verletzt

Köln Ein Unfall an einer S-Bahn-Haltstelle in Köln hat Samstagnacht zwischenzeitlich den Verkehr in Richtung Hennef beeinträchtigt. Ein Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt.



An der Haltestelle Trimbornstraße in Köln-Kalk hat es in der Nacht zu Samstag einen schweren Unfall gegeben. Ein 53-jähriger Kölner ist dabei verletzt worden. Der stark alkoholisierte Mann stieg nach Zeugenangaben wankend aus der S-Bahn, die in Richtung Hennef unterwegs war, aus und rutschte dabei mit seinem rechten Fuß zwischen Zug und Bahnsteig. Dort blieb er hängen und wurde ein kurzes Stück vom fahrenden Zug mitgezogen. Dabei stoß er mit dem Kopf mehrmals an den Zug.

Zeuge leistet Erste Hilfe

Der Mann fiel schließlich auf den Bahnsteig, wo ein 37-jähriger Zeuge sofort Erste Hilfe leistete und die Rettungskräfte alarmierte. Die Auswertung der Videoüberwachung des Bahnsteigs bestätigte die Zeugenaussagen, weshalb die Polizei von einem tragischen Unfall ausgeht. Durch den gesamten Einsatz kam es nach Angaben der Polizei zu einem Zugausfall und zwei weiteren Teilausfällen.

