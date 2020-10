Polizei schließt Tierverschulden aus : Unbekannte verwüsten Gräber auf Brühler Friedhof

Nach Sachbeschädigung auf einem Friedhof in Brühl ermittelt die Polizei gegen Unbekannt. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/Archivbild

Brühl. Als ein Mitarbeiter am Mittwochmorgen den Friedhof in Brühl betritt, sieht er, dass zwei Gräber verwüstet und eine Holzbank beschädigt wurden. Die Polizei schließt einen Tierschaden aus und ermittelt gegen Unbekannt.

Unbekannte haben zwei Gräber und eine Holzbank auf dem Friedhof an der Bonnstraße in Brühl beschädigt. Wie die Polizei Rhein-Erft mitteilte, hatte ein Friedhofsmitarbeiter am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr festgestellt, dass die Erde zweier Gräber aufgewühlt und Blumen zum Teil entwurzelt waren. Außerdem waren einige Randsteine zerkratzt und verschoben.