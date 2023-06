„Kasalla“-Sänger Bastian Campmann „Die Musik der Räuber fand ich furchtbar“

Bastian Campmann (46) ist Sänger der Kölschrockband Kasalla („Pirate“, „Stadt mit K“). Für das Gespräch meldet er sich aus dem Garten und ist stellenweise kaum zu verstehen. Was nicht daran liegt, dass er einen so starken Dialekt spricht, sondern dass die Vögel um ihn herum so laut zwitschern. Er ist gleich beim Du.